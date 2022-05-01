У неділю, 1 травня, донецький «Шахтар» після поразки від «Олімпіакоса» (0:1), перемоги над польською «Лехією» (3:2), поразки від турецького «Фенербахче» (0:1) та перемоги над «Антальяспором»" з Туреччини (2:1) завершує своє благодійне турне Shakhtar Global Tour for Peace поєдинком із хорватським «Хайдуком».

Цього сезону клуб зі Спліта веде боротьбу за чемпіонство, яке може стати для нього першим з 2005 року. За три тури до фінішу «Хайдук», який не програє в останніх 11 матчах, відстає на три очки від загребського «Динамо» та випереджає «Осієк» на два бали — щоправда, конкуренти провели на один матч менше, ніж сплітчани.

Додамо, що проведення гри саме з клубом зі Спліту не дивно, адже його вихованцем є легенда «Шахтаря», багаторічний капітан «гірників», а нині директор із футболу Даріо Срна.

У прямій трансляції матч «Хайдук» — «Шахтар», починаючи з 16:00, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Зазначимо, що після поєдинку з «Хайдуком» дев'ять футболістів «Шахтаря» (воротарі Андрій Пятов, Анатолій Трубін, захисники Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, півзахисники Тарас Степаненко, Михайло Мудрик) вирушать до національної збірної України, яка розпочне підготовку до матчу плей-оф відбору на ЧС-2022 проти Шотландії, а також поєдинків у Лізі націй.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» продав провідного форварда Фернандо до австрійського «Зальцбурга».

Фото ФК «Шахтар»

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