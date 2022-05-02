Війна війною, а картоплю ніхто не скасовував: Ірина Федишин та Анастасія Приходько попрацювали на городах

Співачка Ірина Федишин, яка звернулася до Таїсії Повалій через її мовчання, з батьками всупереч раніше запланованим планам таки посадила картоплю. Ірина показала фото з городу та розповіла, що цього сезону не планували займатися сільським господарством, витрачати на це час. Але війна внесла свої корективи. Федишин із сім'єю вирішили садити ще більше картоплі, ніж зазвичай, щоби поділитися з іншими.

«Час такий, що потрібно садити і не тільки для себе, але і щоб з іншими поділитися. Тому, хто має таке щастя, виходьте на свій город. Український народ вміє і воювати, і співати та город садити! Україну не залякаєш! Бомби летітимуть, а ми садитимемо город!», — написала Ірина Федишин.

Якщо для Ірини посадка картоплі — справа звична, то Анастасія Приходько долучилася до роботи на городі вперше. У свої 35 років вона вперше взяла до рук лопату, готова навчитися білити дерева та підрізати кущі.

«Я людина, яка працює все своє життя, з 15 років… Зараз я намагаюся за цей час вчитися різним речам, аби тільки не сидіти без роботи… Не можу я на місці сидіти… Так от сьогодні я вперше за 35 років навчилася садити картоплю! Ну, йой, най буде. Потім навчуся білити дерева, вирощувати огірки, ремонтувати та мити авто, стригти траву, підрізати кущі», — пише Анастасія у Facebook.

Нагадаємо, Ірина Федишин під час війни лишається в Україні. Вона зайнялася волонтерством, підтримує своїми виступами наших захисників та переселенців.

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