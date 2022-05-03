Олімпійський чемпіон з росії назвав кремлівського пропагандиста соловйова неонацистом та негідником (відео)

Олімпійський чемпіон з боксу з Росії Єгор Мехонцев жорстко відповів кремлівському пропагандисту володимиру соловйову, який назвав під час одного з телеефірів рідне місто спортсмена Єкатеринбург «центром мразотної лібероти». Титулований боксер пригадав путінському посіпаці, якого раніше звинуватили в боягузстві, семінари про «жорсткі переговори» і запросив до Єкатеринбурга, щоб показати, що таке по-справжньому жорсткі переговори. При цьому боксер, продемонструвавши свої кулаки, назвав соловйова неонацистом та негідником.

«Записую своє відео з центру мразотної лібероти, з епіцентру неонацистів та покидьків, як стверджує Володимир Соловйов. Хочу сказати спасибі, адже це я, вся моя сім'я, моє оточення, мої батьки, — заявив на відеозапису чемпіон світу та дворазовий чемпіон Європи Єгор Мехонцев. — Ви там на телебаченні всі збожеволіли. Це ви та людина, яка ображає людей за географічною ознакою. Завтра ви ображатимете людей за національною ознакою, а післязавтра підете вбивати та грабувати. Саме ви той неонацист, про яких ви кажете. Це ви поділяєте людей на таких і таких, на уральців та москвичів, на українців та росіян. Ви поділяєте — це ви негідник.

Все місто було завішене вашими портретами «Жорсткі переговори з Володимиром Соловйовим». Так ось, приїжджайте до Єкатеринбурга, на Урал, куди хочете, ми вас навчимо, що таке справжні жорсткі переговори. У нас тут гідні та принципові люди мешкають, вони вас навчать жорстким переговорам".

Нагадаємо, що у лютому володимир соловйов потрапив під санкції Євросоюзу. Зокрема, пропагандист втратив нерухомість на озеро Комо в Італії, яка оцінюється у 8 млн євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Данилко дотепно відповів путінському пропагандисту соловйову на заклик «гнати» його з рф.

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