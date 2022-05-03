Виглядали як бомжі і їли собачий корм: волонтер розповів про дивну поведінку окупантів-бурятів під Києвом

Під час окупації рашистами Київської області вони у деяких районах не дозволяли волонтерам провозити їжу для місцевих мешканців та використовували людей як живий щит.

Про це в інтерв'ю виданню «ГОРДОН» розповів журналіст і правозахисник Костянтин Гудаускас.

«Перший час орки не пускали нашу допомогу і забирали все. Це були буряти. Я б сказав, вони виглядали як бомжі. Коли я їх побачив уперше, не повірив, що вони солдати. Єдине, що на це вказувало, — зброя та наявність колорадських стрічок, якими вони були обв'язані з ніг до голови… Після того, як я бачив українських хлопців на блокпостах, дивлячись на росіян, думав, що потрапив кудись у чистилище. Вони були такі брудні, ніби у Ворзелі років зо два стояли і не милися, і дуже голодні», — зазначив Гудаускас.

За його словами, гарячий хліб спочатку був перепусткою на окуповані території.

«Якось я віз віз собачий корм. Там були німецькі консерви. Буряти забрали цілу упаковку, а потім ще сказали, що консерви дуже смачні. В принципі, оскільки вони були голодні, я щоранку заїжджав у „Сільпо“ і купував гарячий хліб. Цей хліб був моєю перепусткою. Вони шаленіли від нього, казали, що такого смачного ще не їли», — повідомив волонтер.

Він наголосив, що не у всі райони окупанти дозволяли доставляти людям продукти.

«Були райони, куди не дозволяли їздити. Щоразу питали, куди я прямую. Я називав вулицю, а вони говорили: „Звідти евакуювати не можна, поїдеш — розстріляємо і тебе, і тих, хто сяде з тобою в машину“. Я так розумію, вони просто прикривалися мирними жителями, тримали людей як живий щит, і навіть їжу туди передавати не дозволяли», — розповів Гудаускас.

Нагадаємо, мер зруйнованої ворогом Бородянки Георгій Єрко розповів «ФАКТАМ», як у місті рятували людей, випікаючи хліб із дерті (подрібнене зерно без очищення. — Авт.), однак і цього хліба могли видавати лише по 100−200 грамів.

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