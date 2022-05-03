«Сурова й хоробра»: Тіна Кароль представила свою Джавеліну

Популярна співачка Тіна Кароль, яка з початку російського вторгнення в Україну організувала інформаційний штаб у Варшаві та бере участь у благодійних проектах на підтримку своєї країни, представила свою Джавеліну. Таке прізвисько артистка дала своїй кішці, яка прибилася до її будинку ще кошеням. Тіна ласкаво кликала домашню улюбленицю Котею, а зараз дала їй нове ім'я — Джавеліна, на честь зброї, якою наші захисники знищують рашистів.

Фотографію кішки Тіна опублікувала в Instagram.

«Сурова і хоробра, моя котя нарешті отримала ім'я — Джевеліна», — написала Кароль.

Також співачка опублікувала у сторіс кадри порятунку кота зі зруйнованого будинку в Ірпені. Світлини спецоперації облетіли соціальні мережі.

Нагадаємо, Тіна Кароль, як і інші українські артисти, бере участь у благодійних концертах в Європі, збираючи кошти для України .

До волонтерської діяльності зіркової матері у Варшаві долучився її син Веніамін.

Фото instagram.com/tina_karol

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