Незважаючи на дощі та заморозки: народний синоптик розповів, коли в Україну прийде справжнє весняне тепло

Початок травня, за прогнозами синоптиків, принесе українцям короткочасні дощі та грози з низькими температурами вночі.

До 3 травня по всій Україні переважатиме суха, але водночас відносно прохолодна погода. Так, у більшості областей стовпчики термометрів не перевищуватимуть позначки від +13 до +16 градусів у денний період.

Але в період з 4 по 10 травня в Україну прийдуть зливи з грозами та шквалами, які принесуть незначне потепління. Таким прогнозом із «Телеграфом» поділився народний синоптик Станіслав Щедрін.

За його словами, по всій країні потеплішає до 15−18 градусів із позначкою «плюс».

«Якщо ж говорити про більш стабільне потепління, то до середини другої декади травня на нього чекати не слід», — зазначив народний синоптик.

Загалом весь травень, за його словами, буде дощовим і щедрим на небезпечні погодні явища.

Зазначимо, що найближчими вихідними, 30 квітня та 1 травня, в Україні очікуються небезпечні погодні явища. Синоптики попереджають про дощі та заморозки у низці регіонів.

Народний синоптик Володимир Деркач також упевнений, що початок останнього місяця весни буде дощовим. А у проміжках між дощовими днями буде досить комфортна погода. Невелике похолодання, яке прийде наприкінці першої декади травня, захопить початок другої, 11−20 травня. Далі погода налагодиться на якийсь час. Потеплішає, іноді можливі опади. Останній десятиденний відрізок, 21−31 травня, ще не принесе справжнього літнього тепла, але буде комфортним. Висока ймовірність опадів протягом майже всієї декади.

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