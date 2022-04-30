Перші дні травня не дуже порадують українців погодою: що обіцяють синоптики

Останній місяць весни в Україні розпочнеться помірним теплом — у неділю, 1 травня, температура повітря протягом дня підніметься до +14+19 градусів.

За прогнозами синопткині Наталії Діденко, на північному сході України (Сумщина, Полтавщина, Харківщина) буде трохи свіжіше — до +11+14 градусів.

«Ночі ще залишаються холодними… Очікується до +2+7 градусів. На півночі, а також на Полтавщині, Харківщині та Луганщині — заморозки 0−3 градуси», — прогнозує синопткиня.

Суттєві опади не передбачаються, дощі можливі у центральних і північних областях, а також у Карпатах.

«У Києві неділя буде помірно теплою, максимально до +15 градусів. Вночі ще холодно — до +3+6 градусів, на околицях є ймовірність незначних заморозків. У столиці 1 травня переважно без опадів, хіба вдень побільшає хмар», — додала Наталка Діденко.

Раніше народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що до 3 травня по всій Україні переважатиме суха та відносно прохолодна погода — до +13 до +16 градусів вдень. А з 4 до 10 травня в Україну прийдуть зливи з грозами та шквалами, які принесуть незначне потепління.

Фото Pixabay

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