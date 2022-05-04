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Події

«Катували та розстріляли»: на Миколаївщині знайшли могилу з тілами місцевих жителів, вбитих рашистами

17:15 4 травня 2022
загальна могила вбитих українців у Миколаївській області

Кожного дня стає відомо про нові звірства рашистів, які на своєму шляху не шкодують нікого. На Миколаївщині працівники поліції виявили могилу з тілами місцевих жителів. Відомо, що перед смертю армія рф їх катувала, а після того вбила… Про це повідомили у пресслужбі Баштанської окружної прокуратури:

«Під час проведення слідчих дій на території села Новофонтанка Баштанського району у спільній могилі виявлено тіла двох місцевих жителів зі слідами вогнепальних поранень та катувань. В одного з чоловіків були зв'язані ноги. Біля могили чоловіків знайдені сліди перебування російських військових, зокрема фрагменти типового пакета сухпайку рф.

Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи".

У прокуратурі нагадали, що військові злочини росії можна фіксувати та надсилати на електронну платформу: https://warcrimes.gov.ua.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині рашисти вбили ветерана АТО, батька 4-х дітей, який раніше переніс операцію на серці.

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