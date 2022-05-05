«Євробачення-2022»: перші репетиції Kalush Orchestra та нові прогнози букмекерів

У Турині на стадіоні PalaOlimpico стартували репетиції учасників міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», на якому Україну представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

На офіційному YouTube-каналі «Євробачення-2022» з'явився фрагмент виступу українських учасників. У номері використовуються візуальні ефекти з національною символікою. На задньому фоні на великому екрані — очі літньої жінки зі сльозами.

А «похитування» артистів перед приспівом супроводжуватимуть «тіні з орнаментом», які повторюватимуть рухи учасників Kalush Orchestra. Під час репетиції камера кілька разів зупинялася на операторі. Очевидно, під час виступу у прямому ефірі гурт готує сюрприз.

На прес-конференції лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк відповів на запитання, чи готова Україна до перемоги у «Євробаченні», що передбачає проведення конкурсу в нас у 2023 році.

«Якщо вийде, що ми переможемо, „Євробачення“ проведеться в Україні. У новій цілісній Україні, відбудованій, квітучій, щасливій країні», — заявив Олег Псюк.

Після його відповіді зала вибухнула оплесками. Артист також зазначив, що представляти країну під час війни — дуже відповідальне завдання. У музикантів немає часу, щоб прогулятися містом та насолоджуватися пам'ятками, їм важливо розповісти про свою країну.

«Ми покажемо максимально класний номер та максимально класну пісню, написану до війни. Багато хто сумує за своїми матерями або сприймає нашою матір'ю Україну. Ця пісня дуже близька для українців і сподіваюся, що стане близькою для кожного, хто її почує», — сказав Олег Псюк.

Після перших репетицій букмекери поновили свої прогнози. Гурт Kalush Orchestra ще більше наблизився до перемоги. Представники України є беззаперечними лідерами.

Нагадаємо, Україна виступить у першому півфіналі «Євробачення» 10 травня під номером 6. Другий півфінал відбудеться 12 травня, фінал — 14 травня. Оголошуватиме результати голосування України солістка групи Go_A Катерина Павленко.

Фото instagram.com/eurovision.ua

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