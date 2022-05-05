«Мені жити ніде, а ти співатимеш мою пісню?»: Ірина Білик у сльозах висловилася про колишню дружбу з путіністом Кіркоровим

Співачка Ірина Білик розповіла, що трапилося з її будинком під Києвом і висловилася про колишню дружбу з путіністом Філіпом Кіркоровим, який не підтримав Україну після російського вторгнення.

За словами артистки, вона покинула свій затишний будинок у Березівці 24 лютого, після того, як почула перші вибухи. Каже, передчувала лихо.

«У мене завжди є передчуття чогось страшного, тож я прислухалася до нього і вирішила поїхати. Жителі нашого містечка мають чат, де всі спілкуються, повідомляють новини. Так я дізналася, що вже за тиждень там вимкнули світло і перекрили воду… Я навіть не могла подивитись, що відбувається з моїм будинком. Мені просто написали, що до містечка зайшли рашисти та вигнали всіх людей зі словами: «Не замикайте будинки, бо ми повибиваємо двері і шукатимемо їжу», — розповіла Ірина Білик в ефірі «Ранку з Україною».

Майже місяць орки господарювали в будинку співачки, користувалися її речами, плавали в басейні, вигребли всю їжу з дому та цінні речі, знищили навіть фото артистки. Після звільнення села в будинку побував менеджер Білик та шокував її побаченим.

«Вони робили там все, що тільки можливо… плавали в басейні, користувалися апаратурою, рилися в особистих речах, навіть перелопатили мої фото, всі з самого дитинства», — зі сльозами на очах поділилася співачка.

Зараз Ірина Білик разом із молодшим сином та своєю кумою перебуває в безпечному місці та намагається бути корисною для України. З перших днів війни вона звернулася до колег із російського шоу-бізнесу, тих, яких Ірина знає особисто та вважала друзями. Серед них Філіп Кіркоров, якому співачка кілька років тому подарувала легендарну пісню «Сніг».

«Усі ці артисти особисто знають Путіна, і я сподівалася, що вони матимуть змогу донести до нього світлі думки. Просто думала, що вони піклуються про інше… але всі мої звернення проігнорували. А вже потім я вирішила звернутися особисто до Філіпа Кіркорова, але не хотіла вживати лайку… просто сказала: „Коли виконуватимеш мою пісню в майбутньому, знай, що мені ніде жити“. Але він не відповів», — плачучи, прокоментувала Ірина Білик.

За великим рахунком, співачці пощастило, що будинок уцілів. Багатьох знаменитостей орки «звільнили» від житла. Вони вщент знищили будинок лідера гурту «Друга ріка» Валерія Харчишина.

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