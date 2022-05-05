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Спорт

Скандальний Балотеллі закрутив роман із красунею-офіціанткою: два роки тому він був заручений з іншою

18:41 5 травня 2022
Маріо Балотеллі

31-річний екс-форвард збірної Італії Маріо Балотеллі, який нині виступає в Туреччині за клуб «Аданаспор», знову пустився у справи амурні та знайшов собі нову пасію.

Вибір футболіста, відомого своєю любов'ю до слабкої статі, пав на молоденьку офіціантку Франческу Монті, яка молодша за Маріо на вісім років. Відомо, що пара познайомилася в ресторані в листопаді минулого року, коли футболіст відпочивав на березі Адріатичного моря. Останній місяць Балотеллі розміщує в соцмережах спільні фотографії із зворушливими посланнями.

«Кохання — це найсильніша та найкрасивіша емоція, яку ви можете відчути, тому кохайте, дякуйте та дозволяйте кохати один одного вічно», — написав футболіст на своїй сторінці в Instagram.

Примітно, що два роки тому, восени 2020-го, Маріо вже був практично окольцований, будучи зарученим із моделлю Олесією Мессіною, але, мабуть, щось у пари не склалося. Як і ще з добрим десятком дівчат… Незважаючи на те, що Балотеллі ніколи не був одружений, у нього є двоє дітей — 10-річна дочка від італійської моделі Рафаеле Фіко, яку футболіст визнав лише після проведеного тесту ДНК, та 5-річний син від невідомої жінки на ім'я Клелія, яка живе у Швейцарії. .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний боксер Оскар де ла Хойя зустрічається з пишногрудою журналісткою.

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