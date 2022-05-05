«Вест Хем» із Ярмоленком у меншості не зміг пробитися до фіналу Ліги Європи: відеоогляди матчів

У четвер, 5 травня, відбулися матчі-відповіді ½ фіналу Ліги Європи.

«Айнтрахт» (Німеччина) — «Вест Хем» (Англія) — 1:0 (Борре, 26). На 18-й хвилині вилучений Крессуелл («Вест Хем»), на 78-й — тренер «молотобійців» Девід Мойес. Перший матч — 2:1.

У день матчу у Франкфурті фанати «Вест Хема» мимоволі стали учасниками… весільної фотосесії, яка проводилася на одній із площ міста. Уболівальники лондонського клубу знехтували негласним повір'ям у світі футболу, що потрапити на весілля перед грою — не до добра, і врешті-решт разом зі своїми улюбленцями поплатилися за гуляння.

Після поразки в Лондоні положення команди Андрія Ярмоленка, який вийшов на заміну лише наприкінці поєдинку, погіршилося на 18-й хвилині, коли за грубий фол був вилучений Крессвелл. Маючи на одного гравця більше, франкфуртці забили гол та без проблем довели гру до своєї перемоги, вперше з 1980 року вийшовши до фіналу єврокубка (тоді «Айнтрахт» завоював Кубок УЄФА, обігравши у вирішальному матчі «Боруссію» з Менхенгладбаха). А «молотобійці» догравали матч і в меншості, і без головного тренера, якого було вилучено за надмірні емоції на бровці.

«Рейнджерс» (Шотландія) — «Лейпциг» (Німеччина) — 3:1 (Таверньє, 19, Камара, 24, Ландстрем, 81 — Нкунку, 71). Перший матч — 0:1.

Влітку 2016-го «Рейнджерс» повернувся до елітного шотландського дивізіону після фактичного банкрутства та довгого животіння в нижчих дивізіонах країни, а за шість років «джерс» вийшли до фіналу Ліги Європи. Після мінімальної поразки в Німеччині мало хто вірив у підопічних голландця Джованні ван Бронкхорста, але «рейнджери» змогли вичавити з себе практично максимум у першому таймі та забили двічі, перевернувши все на свій бік. Після перерви гості забили гол у відповідь, вирівнявши становище за сумою двох поєдинків, але гол «рейнджерів» за десять хвилин до кінця допоміг господарям здобути необхідний результат, який дозволить команді з Глазго поборотися за другий євротрофей в історії клубу після завойованого у 1972-му Кубка кубків.

Додамо, що також відбулися матчі-відповіді ½ фіналу Ліги конференцій.

«Рома» (Італія) — «Лестер» (Англія) — 1:0 (Ебрахам, 11). Перший матч — 1:1.

Наставник «Роми» Жозе Моуріньо став першим в історії тренером, кому вдалося дійти зі своїми командами до трьох фіналів єврокубків — Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

«Марсель» (Франція) — «Фейєноорд» (Нідерланди) — 0:0. Перший матч — 2:3.

Нагадаємо, що фінал Ліги Європи між «Айнтрахтом» та «Рейнджерс» пройде 18 травня у Севільї, а у вирішальному матчі Ліги конференцій, що проводиться вперше в історії, зійдуться 25 травня в Тирані «Рома» та «Фейєноорд».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» у божевільному матчі з овертаймом не пустив «МанСіті» із Зінченком до фіналу Ліги чемпіонів.

Фото uefa.com

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