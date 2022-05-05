«Реал» у божевільному матчі з овертаймом не пустив «МанСіті» із Зінченком до фіналу Ліги чемпіонів (відео)

У середу, 4 травня, в Мадриді відбувся матч-відповідь ½ фіналу Ліги чемпіонів між «Реалом», що достроково оформив чемпіонство в Іспанії, та англійським «Манчестер Сіті». Нагадаємо, напередодні англійський «Ліверпуль», перемігши в гостях іспанський «Вільярреал» (3:2), став першим фіналістом турніру.

Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Матч-відповідь

«Реал» (Іспанія) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 3:1 (Родріго, 90, 90+1, Бензема, 95, з пенальті — Марез, 73). Перший матч — 3:4.

Гольова феєрія, яку суперники влаштували в першому матчі в Манчестері, налаштовувала на оптимізм і на поєдинок- відповідь. Чекали від своїх улюбленців позитивного результату й фанати «Реала», які в день проведення матчу по-справжньому «запалили» в безпосередній близькості від стадіону «Сантьяго Бернабеу».

На полі від початку матчу також було спекотно. Уже в дебюті зустрічі «зчепилися» Модріч та Ляпорт (причому останній ще й актора увімкнув, звалившись на газон після того, як… сам дав ляпас хорвату), і заспокоїлися, лише побачивши по жовтій картці від арбітра. Та й у іншому, незважаючи на «сухий» перший тайм, гра у виконанні обох команд дивилася на одному подиху.

Загалом, перевага була на боці «Реала», якому необхідно було обов'язково забивати, хоча набагато небезпечніші моменти виникали саме біля воріт господарів. Чого вартий вихід віч-на-віч Бернарду Сілви, а також небезпечний удар Фодена в кут — в обох випадках Куртуа наочно показав, чому українець Лунін ніяк не може витіснити його з основного складу.

Французький бомбардир «вершкових» Бензема цього разу перебував на «голодному пайку» й практично не турбував воротаря «МанСіті». Забійний момент на початку другого тайму був у Вінісіуса, який із кількох метрів примудрився не поцілити у ворота, замикаючи простріл із правого флангу. У підсумку «вершкові» загралися в атаці й у середині другого тайму пропустили контратаку, яку точним ударом із меж штрафного майданчика завершив Марез. Зазначимо, що на цей момент на полі вже перебував українець Зінченко, який вийшов на заміну за хвилину до забитого м'яча.

Час невблаганно спливав, і здавалося, що ніщо вже не врятує «Реал» від вильоту. Але мадридцям вдалося все перевернути догори дригом за дві хвилини. Справжнім героєм Мадрида став Родріго, який на 90-й та 91-й хвилинах виявлявся найрозторопнішим у штрафному майданчику суперника та двічі забив, перевівши матч у овертайм. До речі, бразилець став першим в історії футболістом, кому вдалося забити у плей-оф Ліги чемпіонів двічі на 90+ хвилині.

А в додатковий час проявив себе Бензема. Найкращий бомбардир «Реала» вдало прокинув м'яча у штрафному майданчику та був збитий Рубеном Діашем, після чого сам холоднокровно виконав пенальті.

Тепер уже мадридці опинилися у виграшному становищі. «МанСіті» не здавався, мав можливості, щоб перевести гру в серію пенальті (зокрема, Куртуа видав блискучий сейв після удару Фодена головою, а Фернандіньо, який грав на добиванні, не влучив у площину з кількох метрів), але все закінчилося плачевно для підопічних Хосепа Гвардіоли.

Таким чином, «Реал» зустрінеться з «Ліверпулем» у фіналі турніру втретє в історії. Поки що у протистояннях за почесний трофей паритет — у 1981-му сильнішими виявилися «мерсісайдці» (1:0), а у 2018-му «вершкові» взяли реванш (3:1). Подивимося, як буде цього разу… Нагадаємо, що фінал цьогорічного розіграшу спочатку повинен був прийняти Санкт-Петербург, але через військове вторгнення рф на територію України був перенесений та пройде 28 травня в Парижі на стадіоні «Стад де Франс».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російські клуби в новому сезоні викинули з єврокубків, а збірну — з Ліги націй.

Фото uefa.com

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