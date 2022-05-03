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«Порцелянові» історії
6 травня 2022
РОМАНТИЧНИЙ ПОДАРУНОК
РОМАНТИЧНИЙ ПОДАРУНОК

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік виробництва: 1998
Скульптор: Virginia González
Розмір: 33×27 cm
Лімітована серія 2000 виробів

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

Один із найвідоміших німецьких поетів-модерністів ХХ століття Райнер Марія Рільке певний час жив і працював час жив у Парижі. Щодня дорогою до університету, у якому він викладав, Рільке разом зі своєю приятелькою француженкою переходив людну вулицю. На розі цієї вулиці часто сиділа старшого віку жінка і просила милостиню у перехожих. Сиділа завжди на одному й тому самому місці, нерухомо, ніби статуя, з простягнутою рукою й опущеними до землі очима.

Рільке ніколи не давав їй милостині, а от його приятелька щоразу знаходила для неї якийсь гріш. Якось француженка спитала поета:

- Чому ти не подаєш цій бідолашній?

- Ми мали б їй дати щось для серця, а не лише для рук, — загадково відповів той.

Наступного дня Рільке прийшов до тієї жінки зі свіжою жовтою трояндою, яка лиш почала розпускатися, і дав її жінці. Жебрачка раптом підняла очі, подивилася на поета і, жестом затримавши його, з помітним зусиллям підвелася, а потім жадібно схопила його за руку й поцілувала її… І пішла, притискаючи троянду до грудей.

Майже цілий тиждень ніхто її не бачив. Нарешті, жінка знову з"явилася на тому самому місці — мовчазна, нерухома, як і раніше.

- Цікаво, чим вона жила ці дні? — спитала поета молода француженка.

- Трояндою…— відповів той.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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