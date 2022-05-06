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Спорт

Допомагав незрячому і робив чудові знімки: чемпіон України загинув у боях на Харківщині

9:15 6 травня 2022
Олександр Сербінов

У боях із російськими окупантами у Харківській області загинув чемпіон України з легкої атлетики 44-річний Олександр Сербінов, повідомляє офіційний сайт Міністерства молоді та спорту.

«Олександр виявив особисту мужність і вірність військовій присязі у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Герої не вмирають! Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним та друзям воїна», — йдеться у повідомленні.

«Хлопці, які з ним тренувалися і до останнього підтримували зв'язок, сказали, що Сашко отримав осколкове поранення та не вижив. А коли вже йдуть твої учні, то це дуже боляче», — розповіла в інтерв'ю «Обозревателю» тренер спортсмена Олена Бех.

Зазначимо, що Олександр Сербінов був багаторазовим переможцем та призером чемпіонатів України у бігу на 400 м та 800 м. Після завершення професіональної кар'єри спортсмен уродженець Коростеня Житомирської області закінчив Вінницький педуніверситет, а пізніше став партнером незрячого спортсмена-бігуна Валерія Гаврилюка, з яким демонстрував хороші результати на міжнародних змаганнях (зокрема, 8-е місце в бігу на 100 м на чемпіонаті світу).

Згодом Сербінов працював професійним фотографом, а після початку повномасштабного вторгнення Росії пішов на війну добровольцем і загинув. 5 травня зі спортсменом попрощалися у його рідному Коростені. Залишилися жити чудові знімки Олександра…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у боях за Херсон загинув відомий український легкоатлет-рекордсмен Анатолій Зерук.

Фото Instagram

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