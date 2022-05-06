У росії вигадали, як не платити компенсації за загиблих моряків з крейсера «Москва»

Після знищення ЗСУ російського флагмана чф рф крейсера «Москва» противник стверджував, що більшість членів екіпажу благополучно евакуювали і навіть показували відео з моряками, щоправда, не відомо, з яких саме кораблів.

Пізніше батьки тих, хто служив на «Москві», стали у соцмережах розповідати, що командування не може повідомити, де знаходяться їхні родичі. Мовляв, пропали безвісти. Фото документа, який надіслали мешканцю окупованого Криму, чий син проходив строкову службу на крейсері, виклав у мережу народний депутат України Олексій Гончаренко.

«Пам'ятаєте батька строковика з Криму, який писав, що українців не існує, а потім його син загинув на крейсері „Москва“? Тут він почав розбиратися, а що ж сталося з його дитиною і ось надійшла відповідь», — пише політик і коротко наводить зміст документа. Виявляється, що крейсер «Москва» не брав участі у війні з Україною і не заходив до українських територіальних вод, і що строковик зник безвісти у відкритому морі після надзвичайної ситуації та затоплення корабля.

«Як я розумію, це робиться для того, щоб не платити компенсацію сім'ям загиблих. Ось вона велика росія», — робить висновок Гончаренко.

Батько матроса Дмитро Шкребець багато писав у соцмережах про своє спілкування з «батьками-командирами», скаржачись на те, що його син-строковик не повинен був опинитися у зоні бойових дій, а також намагаючись «знайти відповіді» на свої запитання.

Раніше українська розвідка повідомляла, що після знищення крейсера було усунуто з посади та заарештовано командувача чорноморським флотом адмірала І. Осипова, і що слідчі дії проводилися стосовно начальника штабу — першого заступника командувача чф віце-адмірала С. Пінчука.

А українські бійці, які влучно поцілили по «Москві», отримали у подарунок від українського бізнесмена Dodge Challenger.

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