Фільтраційні табори в селі Безіменне перетворені на справжнє гетто для маріупольців. За словами радника мера Петра Андрющенка, це найжахливіша історія, про яку варто розповідати всьому світу.

«Ми отримали всі подробиці та унікальне відео підтвердження зсередини. Без перебільшень, це нова сторінка військового злочину росії, що відбувається прямо зараз, — пише Петро Андрющенко у соцмережі. — Майже чотири тижні тому окупанти примусово вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків. Близько двох тисяч осіб, яких розмістили в с. Безіменне та в с. Козацьке Новоазовського району. Формальний привід — для проведення фільтрації. Ніяких особистих речей з собою взяти не було дозволено, паспорти та інші документи для ідентифікації особистості було відібрано.

Чоловіків розмістили в приміщенні школи та клубу. Четвертий тиждень чоловіків насильно утримують, не дозволяючи покидати територію школи без конвою російських військових. Умови утримання жахливі — люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Медична допомога не надається. Серед людей в школі зафіксовано перший випадок туберкульозу, в результаті чого спортивна зала школи перетворена на ізолятор, де зачинена без медичного догляду велика кількість людей. В с. Козацьке зафіксовано перший випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу".

За його словами, у разі відсутності будь-кого з утриманих окупанти обіцяють посилювати тортури та вдатись до розстрілу інших затриманих.

«Триразове харчування справжньою баландою, в місці утримання в якості точки гігієни одна раковина з холодною водою на тисячі людей. Гігієна відсутня, що посилює захворюваність серед утримуваних. Документів людям не повертають, натомість всі отримали папір про проходження фільтрації, але й він не дає їм права покинути територію табору. Були окремі спроби, але чоловіків було затримано і побито. Остання невдала спроба за іронію долі була прорватись до евакуаційних автобусів ООН та Червоного Хресту, які утримані бачили з вікон.

Щодо подальшої долі людей, окупанти наголошують, що ще не вирішили — використати людей як робочу силу на розборі завалів Маріуполя або мобілізувати до армії окупантів. При тому в понеділок, 2 травня, на вишикуванні було оголошено, що чоловіки візьмуть участь у параді 9 травня в Маріуполі в якості «полонених». Для чого їх переодягнуть в форму українських солдатів.

Зворотний бік цього жаху — життя жінок, що залишились в районах Гугліно, Мирний та Волонтерівка. Через відсутність чоловіків та велику кількість окупантів, що оселились в тому районі, домівки грабуються росіянами навіть при наявності в будівлі людей. На вулицю жінки не виходять через страх зґвалтування".

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