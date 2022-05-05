«Дайте можливість українцям попрощатись зі своїми героями»: заступник командира полку «Азов» звернувся до світової спільноти та Зеленського

Заступник командира полку «Азов» капітан Святослав Паламар закликав світову спільноту евакуювати цивільних з «Азовсталі» та звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом подбати про військових. Про це боєць з позивним «Калина» заявив у своєму відеозверненні.

«Вже, як третю добу російські військові прорвалися на територію заводу „Азовсталь“, де тривають кровопролитні бої. Закликаємо світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача подбати про поранених солдат, які в страшних муках помирають від неналежного лікування. Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці змогли попрощатись зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій чи законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю», —

говорить він.

«ФАКТИ» зв’язались із Святославом Паламарем і розпитали, яка ситуація із пораненими та вбитими. Через постійні обстріли розмова переривалась і була нетривалою.

— По нас постійно працює авіація та корабельна артилерія. Загиблі, на жаль, постійно є… Кілька днів тому рашисти вкотре показали свою цинічність та обстріляли шпиталь з пораненими та контуженими бійцями. Завалило так звану операційну кімнату, тому стало ще важче надавати допомогу… Медикаменти практично закінчились і ампутувати, витягувати осколки та проводити інші серйозні маніпуляції важко.

— Скільки поранених бійців «Азову» перебуває на території?



— Це понад 500. Це середні, важкі та надважкі… Мене найбільше хвилює, що Червоний Хрест та інші міжнародні організації не змогли їх за весь цей час евакуювати, хоча мали. Згідно Женевської конвенції, військові стаціонарні та пересувні пункти медичної допомоги не можна обстрілювати і дві сторони конфлікти повинні дбати про їхню цілісність. Та варвари рф навмисно бомблять, знаючи, що в тому місці шпиталь! Треба бити в усі дзвони… На жаль, тактика армії рф така, що вони повторно обстрілюють якийсь об’єкти. Згадайте як це було з драмтеатром у Маріуполі. Обстріляли, кинули туди авіабомби. А потім, коли люди почали розбирати завали, почали прилітати ствольні артилерії! Так само було, коли у березні поставили вишку «Київстар». Теж накрили орки її «Градами», а через 15 хвилин — повторний обстріл. Жорстокість, цинізм та геноцид…



— А що з тілами вбитих воїнів?



— Вони у нас і ми сподіваємось, що їх вивезуть і поховають на батьківщині з почестями. Декого доводилось хоронити у братських могилах. Є тіла, які важко або неможливо дістати, бо дуже інтенсивні бої…



— З українською владою є зв'язок?



— Вони відповідають, ми спілкуємось. Кажуть, що роблять все можливе та надможливе, аби всіх врятувати.

— Орки пропонують вам здатись у полон?



- Постійно. Виступають у кремлівських та пропагандистських медіа та кидають листівки на територію Азовсталі. Звісно, їм ніхто не вірить, бо як можна вірити військовим злочинцям. Справа навіть не в тому, чи віримо. Ми виконуємо наказ обороняти Маріуполь. Не обороняти місто — такого наказу не було.

— Як вам це вдається, звідки така незламність та сила духу?



— Я дуже хочу, щоб ті всі хлопці, які воюють, хто показує мужність та професіоналізм, вибрались звідси живими та розповіли свої історії. Поки то не на часі. Зараз треба підіймати світ, політиків, щоб вмішалась третя сторона. Ми віримо у можливий процес евакуації військового гарнізону на територію іншої країни. Практика така була в історії. Або ж це можу бути сухопутний коридор, чи морський.



— В одному з інтерв’ю ви казали, що посередником таких перемовин може бути Ізраїль та Туреччина. Чому саме вони?



— Вони нейтральні. Я думаю, що повинні бути сильні політики, які мають мужність.

— Чим харчуєтесь і де берете воду?



— Кип'ятимо технічну, їмо залишки сухпайків. Ділимо і дуже економимо…



— А що з озброєнням?

— Кожен патрон, кожна граната на рахунку. Використовуємо економно. Чи надовго вистачить — ще вистачить. Будемо боронитись до кінця.

— Є така гіпотеза, що Маріуполь для України відтягує битву за Донбас? Чи згодні ви з цим?

— Якщо б на початку ми не взяли на себе таке випробування як бій за Маріуполь і не знищили стільки армії рф, то ворог би був глибше на території Україні. Ми знаємо, що ми рятуємо народ та нашу армію від просування тих варварів. Та хотілось би вже якоїсь віддяки.



— Якою вона має бути, на Вашу думку?



— Два варіанти. Перший це те, що українська сторона переходить у контрнаступ. Другий — це виведення військового гарнізону на домовленостях з політиками і гарантія третьої сторони. Останній для нас більш ймовірний. Але тут треба діяти, шукати союзників та впливати на кремль.



— Чи можете ви назвати кількість армії рф, яка зараз воює у Маріуполі?

— Ми зараз у такій ситуації, що важко коментувати. Це більше питання до старшого начальника. Хай мене вибачають за прямолінійність, але якщо би тут стояли не бійці «Азову», місто взяли б за кілька днів.



— Ви ж обороняєте місто від 2014 року. Чи було передчуття, що у 2022 році буде така запекла боротьба?



— Наш підрозділ до цього готувався. А чи були готові армія та ЗСУ до ось такого сценарію розвитку подій з авіацією та ракетами — думаю, що повністю не були готові…



— Маріуполь було великим містом, тут проживали понад півмільйона людей. Чи відомо вам те, що сталось із більшістю з них?



— Хтось евакуювався, хтось втік у ДНР, когось вивезли на територію рф. Десь 10 тисяч загинуло від бомбардувань, хтось під завалами лежить… Про цю трагедію ми кричимо від 1 березня і поки сюди ніхто не заїхав, рашисти зачищають сліди злочинів. Це братські могили, крематорії, по наших даних, які отримуємо ми — це правда. І метод вивезення людей до рф під собою має дві мети — це насправді переселення, друге — приховування фактів, бо їх банально позбавляють зв’язку і не факт, чи буде та особа живою через певний час.

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