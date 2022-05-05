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Суспільство та люди

Мрію, щоб мама воскресла: мережу сколихнула історія маленького хлопчика з Маріуполя

19:45 5 травня 2022
Мишко з Маріуполя

Український хлопчик Мишко народився в Маріуполі у 2014 році, коли росія вперше напала на Україну. А вже у березні цього року у блокадному місті померла його мама, і батько залишився із трьома дітьми.

Історію дитини розповіла волонтерка Алла Мельничук.

Якось, коли сім'я перебувала у підвалі, ховаючись від бомбардування російських військ, їх засипало після удару бомби.

Але батько взяв лопату і прорив хід в інше приміщення, всі вийшли назовні.

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Зараз, після порятунку, хлопчик начебто повинен радіти життю та тому, що вижив.

Але на запитання, про що він мріє, Мишко відповів: «Щоб моя мама воскресла».

А напрочуд — можливо, є ще щось інше, що хоче маленька дитина, вона впевнено відповідає: «А більше нічого не потрібно».

Здивовані мудрістю дитини читачі сторінки не можуть стримати емоції.

Так, коментатори звернули увагу на те, що хлопчик після пережитого вже не виглядає дитиною.

Нагадаємо, раніше українців шокувала історія жорстокої розправи рашистів з українкою та її дитиною.

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