Ексфутболіст збірної України Максим Калиниченко порвав із росією

Колишній футболіст збірної України Максим Калиниченко, який зачепив росіян висловлюваннями про сало і борщ, більше не живе в Москві, де мешкав останні роки. Більше того, після вторгнення російських військ на нашу землю ексгравець «Дніпра», «Таврії» та московського «Спартака», який має український паспорт, залишив Росію. Про це в ефірі «Циганик Live» повідомив відомий журналіст Ігор Циганик.

«Максим Калиниченко не живе в Москві, — заявив телеведучий. — На другий день війни ми з ним зідзвонилися, поговорили, і він сказав, що збирається їхати з Москви, бо там йому залишатися небезпечно. Та й взагалі, він не хоче мати нічого спільного з цією країною. Наскільки я розумію, він зараз за кордоном.

Після виїзду з росії Калиниченко деякий час мешкав у свого друга Войцеха Ковалевські (колишній футболіст «Шахтаря» та «Спартака». — Авт.) у Польщі, але потім змінив місцеперебування і зараз перебуває за кордоном. Не називатиму де, бо це не дуже коректно. Має дуже чітку проукраїнську позицію. Він взагалі не хоче бути пов'язаний із росією. Зараз він перебуває за межами Росії".

До речі, Максим Калиниченко відкрито виступив проти росії першого ж дня війни.

«Це чорний день, — написав футболіст 24 лютого у соцмережі. — Один із найстрашніших днів у моєму житті. Я не можу на це все дивитися. Я не можу в це повірити, хоча все це очікувалося… Але я вірив у мінімальний здоровий глузд. А зараз мої друзі та рідні сидять у паркінгах, метро, гаражах… З котами, собаками, мишами, мабуть… Я не знаю, що робити. Я спустошений. Що ж ви, бл*дь, наробили?!

Нагадаємо, що Максим Калиниченко, який виріс у Харкові, провів у складі збірної України 47 матчів і забив сім м'ячів, дійшовши з командою Олега Блохіна до чвертьфіналу ЧС-2006. У футболці «Спартака» півзахисник, який також грав за «Дніпро» та «Таврію», став дворазовим чемпіоном росії та володарем Кубка країни (32 голи та 32 результативні передачі у 196 поєдинках за «червоно-білих»). Разом із дружиною Тетяною Максим виховує двох доньок — Олександру та Марію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Максим Калиниченко згадав, як захоплювали Крим.

Фото uaf.ua

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