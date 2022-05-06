За словами адвокатки Юлії Кулик, розлучитись під час воєнного стану цілком реально, адже жодних обмежень щодо неможливості розірвання шлюбу на законодавчому рівні не встановлено. Діють ті ж правила та норми, що були до 24 лютого 2022 року. Проте через наявність окупованих територій, часткове призупинення дії тих чи інших судів можуть виникати певні особливості, на які варто звертати увагу при розв`язанні цього питання.

— Сімейне законодавство передбачає два способи розірвання шлюбу: в органі державної реєстрації актів цивільного стану (далі — ДРАЦС) та через суд. Щодо документів, то потрібно подати паспорт, спільну заяву від подружжя та свідоцтво про шлюб. Заяву про розірвання шлюбу уповноважений розглядати ДРАЦС за місцем проживання одного з подружжя, або за їх спільним місцем проживання. Під місцем проживання мається на увазі місце реєстрації, вказане в паспорті. Оформлення розлучення здійснюється через один місяць від дня подання заяви про розірвання шлюбу. Моментом припинення шлюбу у разі розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану є день реєстрації розірвання шлюбу.

Той, хто бажає відновити своє дошлюбне прізвище, повинен заявити про це в органі ДРАЦС під час державної реєстрації розірвання шлюбу.

— А що робити, коли один з подружжя не має змоги особисто з'явитись для подачі заяви?

— Якщо один з подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до нотаріально засвідченої, від його імені може подати другий з подружжя.

— Якщо мирно не виходить розійтись, до якого суду слід звертатись з позовом?

— Є два варіанти — позовна заява про розірвання шлюбу подається до суду за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання або перебування відповідача (ст. 27 ЦПК України). Або можлива подача позову відповідно до ст. 28 ЦПК України, де підсудність справи визначається за вибором позивача. Так, позовні заяви про розірвання шлюбу можна подавати до суду за зареєстрованим місцем проживання позивача у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача.

— До якого суду звертатись, якщо за правилами підсудності відповідний суд зруйновано чи там проходять військові дії?

— На сьогодні варто пам'ятати, що, враховуючи неможливість деякими судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд своїми розпорядженнями змінив та змінює територіальну підсудність судових справ. Всю актуальну інформацію щодо роботи суду чи зміни його територіальної підсудності можна відстежувати на сайті Судової влади України.

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