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У Білому домі назвали дату підписання закону про ленд-ліз для України

10:47 7 травня 2022
У Білому домі назвали дату підписання закону про ленд-ліз для України
Ірина ВЄТРОВА, «ФАКТИ»

Наприкінці квітня Палата представників Конгресу США схвалила закон про постачання озброєнь Україні за програмою ленд-лізу. Цей документ президент США Джозеф Байден підпише вже 9 травня. Про це 6 травня заявила речник Білого дому Джен Псакі під час спілкування з журналістами на борту президентського літака.

«У понеділок президент підпише Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні», — сказала Псакі, додавши, що 9 травня Байден візьме участь у відеоконференції G7, до якої з відеозв'язку також приєднається президент України Володимир Зеленський.

Відповідно до закону про ленд-ліз США зможуть протягом двох років постачати зброю та іншу допомогу Україні за спрощеною процедурою без стандартних бюрократичних процедур. Американський президент може уповноважити уряд надавати у позику або давати в оренду кошти оборони Україні. Йдеться про постачання танків та зенітної зброї, боєприпасів, артилерії, безпілотників.

«США також нададуть гаубиці, забезпечуватиметься і логістична підтримка», — сказало раніше американським ЗМІ джерело в Пентагоні, не виключивши в майбутньому постачання високотехнологічних західних систем озброєнь, таких як танк «Абрамс» або бойова машина піхоти «Бредлі».

Крім озброєнь, Україна отримає додаткову фінансову допомогу у значно більшому обсязі. Зокрема, Джозеф Байден уже попросив у Конгресу 33 мільярди доларів на додаткову підтримку Україні. 20 мільярдів з них нададуть країні у вигляді військової допомоги, решту грошей буде виділено на економічну та гуманітарну підтримку.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» колишній посол України в США (2020—2021 роки) Володимир Єльченко розповів про програму ленд-лізу і чому вона стала можливою саме зараз.

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