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Допомоги надходитиме набагато більше: Конгрес США остаточно схвалив закон про ленд-ліз для України

10:25 29 квітня 2022
Конгрес США

Палата представників Конгресу США остаточно схвалила законопроект про програму ленд-лізу для України, який суттєво спростить процедуру постачання американського озброєння Києву. На підтримку документа проголосували 417 членів Конгресу, проти було лише десять.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Палати .

Закон про ленд-ліз для України дає президенту США розширені повноваження щодо надання нашій країні в оренду або іншим способом (наприклад, за умови відкладеної оплати) коштів для оборони від російської агресії. Серед іншого йдеться про озброєння, транспортні засоби, продовольство та медикаменти.

На підтримку цього документа 7 квітня одноголосно проголосував Сенат. Закон набуде чинності після того, як його підпише президент США Джо Байден.

Напередодні голосування в Палаті представників США згідно із законом про ленд-ліз для України американський телеканал CNN з посиланням на високопоставлене джерело в міністерстві оборони США повідомив, що у Штутгарті, в зоні відповідальності Європейського командування Сполучених Штатів, створено центр управління постачанням військової допомоги Україні.

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