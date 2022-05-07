«Це Глорія»: кішка, що дивом вижила в зруйнованому будинку Бородянки, стала новим символом стійкості українців

На початку травня волонтери врятували з розбомбленого багатоповерхового будинку в Бородянці кішку, яка ховалася в рештках своєї квартири на 7 поверху. Аби зняти її звідти, рятувальники проявили справжній героїзм, адже добратися до тварини по сходах було неможливо, а пожежні драбини до 7 поверху не діставали. Тож спочатку зооволонтер потрапив у будинок за допомогою драбини, а потім пробирався вище, буквально балансуючи по зруйнованих конструкціях.

Як виявилося, ракета влучила в цю багатоповерхівку в Бородянці ще в березні, і майже два місяці тварина провела в будинку, де не було ані людей, ані води чи їжі.

Врятовану кішку прихистили волонтери «Зоопатруля», вилікували її і «охрестили» Шафою, як ту шафку з кухні сусіднього будинку, на якій під час бомбардувань вистояли глиняні українські півники.

Саме під цим іменем тваринку нині знають і 16 тисяч підписників у Instagram, де в неї є власний акаунт. Там волонтери показують, як вона реагує на повітряну тривогу, і як мріє помститися путіну і його кривавим воякам за всі біди, які вони принесли українцям.

Втім, наразі відомо, що у Шафи знайшовся власник — чоловік не зміг знайти улюбленицю, коли рятувався від бомбардувань. Він розповів, що насправді її звуть Глорією, що тим більш символічно, адже це слово з латини означає Слава.

Тож вже скоро кішка повернеться в родину, а Україна неодмінно здобуде славну Перемогу!

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» вже розповідали про порятунок безіменного кота, який сильно постраждав від обстрілу рашистів під багатостраждальною Бучею.

Фото instagram.com/shafa_the_cat/

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