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Спорт

«Стріляли в потилицю»: в будинку президента клубу УПЛ в Ірпені сталося подвійне вбивство

19:21 7 травня 2022
Іван Надєїн

Президент футбольного клубу української прем'єр-ліги «Верес» (Рівне) Іван Надєїн відверто розповів про те, що чинили рашисти під час окупації Ірпеня, та про подвійне вбивство в його будинку.

«Вони жили там орієнтовно 10 днів, — розповів Іван Надєїн в інтерв'ю Youtube-каналу «Трендець». — Фактично будинки перебували в окупації. Мабуть, це не так жахливо, як коли прилітає снаряд, але все одно… Стан будинків дуже складний.

Залишилися два охоронці. Розстріляні в потилицю, фактично страчені як полонені. У мене вдома стався військовий злочин. Це дуже складно. Було три розтяжки: одна — великий артилерійський фугасний снаряд, прикріплений до вхідних дверей, та дві гранати. Це лише на мирних цивільних громадян розраховано".

Розповів футбольний функціонер і про те, як окупанти спішно покидали його помешкання з награбованим.

«Вони залишили свій одяг, свою зброю, бронежилети, — продовжив президент „Вереса“. — Частина верхнього одягу зникла, можливо, вони виходили у ньому. Найцінніше забрали, але, мабуть, виходили нашвидкуруч, бігли з тієї території».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російські окупанти вбили в Ірпені колишнього боксера збірної України та тренера Олексія Джунківського.

Фото ФК «Верес»

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