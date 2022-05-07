У футболіста збірної України народився син Марк: перші фото з малюком

У сім'ї футболіста польської «Легії» та збірної України Ігоря Харатіна сталася радісна подія. Дружина вихованця київського «Динамо» Карина народила гравцю первістка.

«Важливий день для нашої родини — 6.05.2022. Марк. 15:51. 3730 gr. 58 cm», — написав Ігор Харатін у Instagram, супроводивши пост знімками з пологового будинку.

Нагадаємо, що уродженець Закарпаття Ігор Харатін виховувався у клубній академії «Динамо», але не зміг пробитися до першої команди. Розкрився талановитий півзахисник у «Зорі». Перший закордонний досвід футболіст здобув у «Ференцвароші», у складі якого став триразовим чемпіоном Угорщини. Торішнього серпня Харатін перейшов у польську «Легію».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» та збірної України Георгій Судаков став батьком.

Фото Instagram

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