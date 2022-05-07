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Не бачилися з початку війни: Тоня Матвієнко показала зворушливі кадри зустрічі з мамою

16:41 7 травня 2022
Тоня Матвієнко з доньками та Ніною Матвієнко

Популярна співачка Тоня Матвієнко, якій Оксана Білозір пригрозила судом за виконання пісні «Коханий», довела шанувальників до сліз. На своїй сторінці в Інстаграмі вона опублікувала відео зворушливої зустрічі з мамою — Ніною Митрофанівною, з якою не бачилася з початку війни. Тоня зі старшою донькою Уляною та молодшою Ніною приїхали до Магдебурга (Німеччина), де на вокзалі й відбулася довгоочікувана зустріч трьох поколінь родини. Ніна Матвієнко зі сльозами на очах обійняла та зацілувала маленьку Ніночку, Уляну та Тоню.

«Не бачила маму з 25.02» , — лаконічно підписала відео Матвієнко.

Передплатники в коментарях пишуть, що цим відео Тоня довела їх до сліз. Багатьом українцям під час війни дуже знайоме відчуття розлуки та бажання довгоочікуваної зустрічі.

Ольга Сумська, чия старша донька Антоніна живе у Москві, зазначила, що плаче разом із Ніною Матвієнко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що співачка MamaRika повернулася до України та випустила зворушливий кліп «Сину».

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