На Слобожанському напрямку російські війська зосередили основні зусилля на тому, аби запобігти просуванню ВСУ у бік державного кордону України на північ та північний схід від міста Харків — ворог здійснював артилерійські обстріли в районах Прудянки, Слатиного та Циркунів — над останнім населенним пунктом окупанти нещодавно втратили контроль.

Як повідомили у Генштабі ВСУ, ворог не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Ізюмському — зосереджував основні зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ. В зазначені райони з території рф передислоковані дві батальйонні тактичні групи. На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках. А на Курахівському — за підтримки артилерії ворог намагається відновити наступальні дії у напрямку населеного пункту Новомихайлівка. На Лиманському напрямку в результаті штурмових дій противник захопив північну околицю Шандриголове. На Маріупольському напрямку продовжує блокувати наші підрозділи у районі заводу «Азовсталь». За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.

У Генштабі відзначили, що на Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою — збройні формування в Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності «повна».

«За попередню добу зенітно-ракетними підрозділами Повітряних Сил було уражено один вертоліт Мі-28Н, сім БпЛА типу „Орлан“, два БпЛА типу „Форпост“ та дві крилаті ракети. Додатково два БпЛА типу „Орлан“ було знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ. На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено дев’ятнадцять танків, двадцять одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованьованих автомобілів, шість автомобілів та одну одиницю спеціальної інженерної техніки противника», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні в оперативном командуванні «Південь» повідомляли, що біля острова Зміїний влучними атаками «Байрактарів» знищено десантний катер типу «Серна» з ЗРК «Тор», 2 десантно-штурмових катери типу «Раптор», а ще один «Раптор» суттєво ушкоджено.

Фото Генштабу ЗСУ

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