«Залужний подарував нам карту об’єктів Києва, які хотіли захопити диверсанти»: 8 травня відкрилась перша виставка про війну з рашистами

В неділю, 8 травня, в Національному музеї історії України в Другій світовій війні починає роботу перша виставка про відкрите вторгнення росії в нашу країну. В зал, присвяченому населеним пунктам, які пережили окупацію, відвідувачі заходять через ворота знищеної ворогом церкви села Перемога Баришівського району.

В зал, присвячений населеним пунктам, які пережили окупацію, відвідувачі заходять через ворота знищеної ворогом церкви села Перемога

Попід стелею цього залу розміщено купол з хрестом зі зруйнованого орками храму в селі Лук’янівка Броварського району. Біля стіни залу покладено залишки ворожого вертольоту, який впав прямесенька на хату в селі Козаровичі Вишгородського району. Тут демонструється велика фотографія цієї зруйнованої хати.

Експонати зібрано у звільнених районах Київської та деяких селах Чернігівської областей.

— Ці речі ми розмістили в трьох залах і підвалі, — розповів «ФАКТАМ» автор ідеї і її куратор виставки генеральний директор Національного музею історії України в Другій світовій війні Юрій Савчук. — Валерій Залужний подарував нам карту об’єктів Києва, які хотіли захопити диверсанти (на фото у заголовку. — Авт.) . В музейному підвалі ми відтворили обстановку, в якій 37 діб в період окупації жили приблизно 120 людей з військового містечка в Гостомелі. Ними, як живим щитом, прикривались кадирівці — щоб українська артилерія не била по військовому містечку. Кадирівці не дозволяли людям без дозволу виходити з підвалу, в якому були жахливі умови проживання. Речі, які там знаходились (ковдри, подушки, саморобні ліжка тощо) демонструємо на цій виставці. В музейному підвалі навмисно не вмикаємо світла, щоб відвідувачі відчули обстановку, в якій понад місяць і вдень, і вночі перебували люди.

Виставка розміщена в підвалі та 3 залах. Експозиція у двох цих приміщеннях має назву «Орда», в інших двох — «Україна. Розп’яття».

- Речі російської армії демонструються переважно в горизонтальному положенні, — продовжує Юрій Савчук. — В цьому немає іронії або зневаги до них. Лише підкреслюється, що ми не героїзуємо, не прославляємо ці трофеї. Візуально виходить так: ви заходите в перший зал — перед вами на стіні назву виставки «Україна. Розп’яття», а експонатів не видно. Ви побачите їх, коли підійдете до вітрин (вони зроблені з велетенських футлярів від ракет для «Буків») і будете дивитись зверху вниз. Тобто свою зневагу до ворога ми передаємо в цивілізованій формі.

Документи окупантів

Тут представлені різні типи й види уніформи окупантів, їх шеврони. Ми показуємо те, чим росія годує своїх солдатів: закатані кришками трилітрові банки з написом «Щи». Здається, їх не будуть їсти ані свині, ані собаки. Серед інших продуктів мішок з «Донским рисом». Три види сухих пайків: загальновійськовий, для десантників і для кадирівців (певно, без свинини. — Авт.). В центрі цього зала розміщено як символ російської агресії червону зірку. Ми заповнили її десятками пар чорних берців армії рф.

Продукти, якими росія годує своїх солдатів

— Демонструєте трофейну зброю?

— Біля входу на виставку ми розмістили рідкісний експонат — ракета «Точка У». В центрі мілітарного залу розміщено хрест, заповнений мінами, якими ворог стріляє, в тому числі по домівках наших людей. Тут показані різні типи гранатометів, снаряди для «Смерчів», «Градів», касетні бомби.

Ракета «Точка У»

Фото автора

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