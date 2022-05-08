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«путін по-учнівські повторює логіку Гітлера, яка безнадійно відстала від реальності», — Ігор Ейдман

15:56 8 травня 2022
Ігор Ейдман
Соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман вважає, що господар кремля, який розпочав безглузду територіальну експансію та напав на Україну, може закінчити, як і Гітлер — зіткненням із великою міжнародною коаліцією, розгромом та загибеллю недоімперії та її шаленого фюрера.

«На граблі Гітлера, — пише Ігор Ейдман у соціальних мережах. — Путін по-учнівськи повторює архаїчну, безнадійно відсталу від реальності логіку Гітлера, який розпочав Другу світову війну тому, що вважав: Німеччині потрібно повернути втрачені за Версальським договором землі і таким чином об'єднати «німецький мір», а німцям для процвітання необхідно отримати додатковий «життєвий простір», тобто територію.

Приблизно цього ж прагне путін. Тільки місце Версальського договору у його міркуваннях займає розпад СРСР.

Вже за часів Гітлера було зрозуміло, що зростання території держави аж ніяк не веде до її процвітання, що не територія прикрашає народ, а народ територію, що територіальні захоплення не просто злочинні, а й безглузді. Німеччина стала процвітаючою країною після маси територіальних втрат, «німецький мір» стиснувся до історичного мінімуму і лише після цього сталв успішним та самодостатнім.

Авантюра Гітлера була не лише найбільшим злочином, а й найбільшою дурістю. Час нескінченно розширюючих свої володіння імперій давно минуло. Британці (переважно мирно) і французи (після кількох воєн) відмовилися від своїх імперій і, за загальною теперішньою їхньою думкою, лише виграли.

Проте лише розумні люди навчаються на чужих помилках. А путін радісно стрибнув на граблі Гітлера. Повторив усі дурниці фюрера. Почав таку саму безглузду територіальну експансію, нескінченну війну за захоплення територій. І закінчиться це може лише тим самим — зіткненням з великою міжнародною коаліцією, розгромом та загибеллю недоімперії та її божевільного фюрера".

Фото Ігоря Ейдмана із соціальних мереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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