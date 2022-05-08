Травневі шашлики робіть у росії: ЗСУ потролили окупанів, які вдарили по своїх позиціях під Запоріжжям

У неділю, 8 травня, на Запорізькому напрямку російські окупанти застосували важку вогнеметну систему «Солнцепек», вдаривши по своїх позиціях.

Про це повідомили у 97-му піхотному батальйоні, керівництво якого висловило задоволення діями супротивника, який «фактично випалив рашистських окупантів з української землі».

«Ми розуміємо, що на травень є традиція готувати шашлики, але у нас є одне зауваження — паліть себе на території росії. Тому що в Україні вам зовсім не раді!» — йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі ЗСУ показали підсумки роботи української артилерії на Запорізькому напрямку, де горіла техніка супротивника.

Фото зі сторінки 97-го піхотного батальйону 60-ї окремої піхотної бригади в соцмережах

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