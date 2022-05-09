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«Люблю тебе, мій ведмедик!» Каменських ніжно звернулася до Потапа в його 41-й день народження

10:17 9 травня 2022
«Люблю тебе, мій ведмедик!» Каменських ніжно звернулася до Потапа у його 41-й день народження.

Недощавня ювілярка, співачка Настя Каменських, яку привітав чоловік, репер Потап, зробила «хід у відповідь» з нагоди його 41-річчя.

У своєму Instagram артистка розмістила знімок, зроблений минулого літа.

На фото задоволений Потап усміхається в об'єктив, радіючи життю і не підозрюючи, що вже через кілька місяців весь його київський комфорт «відлетить у тартарари» через злісного путлера, який розв'язав війну проти України.

Тим не менш, на обраному Настею знімку Потап випромінює безтурботність і доброту — очевидно, фото було зроблено в Мексиці, куди подружжя любило навідуватися в «довоєнному» житті.

У пості до фото Настя зізналася про свої почуття до чоловіка.

Я завжди мріяла про чоловіка, з яким буде не страшно, з яким буде безпечно, а головне — весело. і за світлий позитивний вайб, особливо в такі темні часи. Я тебе люблю, мій ведмедик", — написала вона.

Розчулені фоловери співачки приєдналися до її привітань, побажавши йому насамперед мирного неба.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як Потап відреагував на брудні випади кремлівської пропагандистки Сімоньян на адресу Максима Галкіна.

Фото instagram.com/kamenskux/

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