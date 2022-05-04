«Пишаюся тобою, твоєю силою та неймовірною красою!»: Потап зворушливо привітав Каменських з днем народження

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка вразила потужною патріотичною промовою на церемонії Latin American Music Awards у Лос-Анджелесі, 4 квітня відзначає день народження. Їй виповнюється 35 років. Чоловік артистки — продюсер та шоумен Потап зворушливо привітав її з ювілеєм, вкотре зізнавшись у коханні та засипавши компліментами. Він назвав Настю найкрасивішою жінкою у світі та порівняв її з Україною.

«Моя найкрасивіша жінка у всьому світі! Я люблю тебе, я обожнюю тебе, я співаю тебе! Я так пишаюся тобою, твоєю силою та неймовірною красою! Ти, як Україна, можеш все! Ти для мене не просто діамантовий витвір мистецтва, ти моя мрія, мій партнер, моя підтримка, мій друже, моя пісня!» — написав Потап в Інстаграм.

Він називає Каменських «символом нашої країни на міжнародній сцені», «ангелом миру, який несе прапор свободи, рупором народу» і дякує долі, що подарувала йому зустріч з Настею.

Іменинниця відреагувала на привітання у коментарях. «Це я вдячна долі, що ти маю. Як я тебе люблю!», — написала Настя.

Ще рік тому співачка уявляла, як відзначатиме ювілей у колі друзів. А зараз загадує лише одне бажання: щоб якнайшвидше закінчилася війна і настав мир. А замість подарунка Настя просить долучитись до збору коштів для ЗСУ.

До привітань у коментарях приєдналися зіркові друзі пари Юрій Горбунов, Катерина Осадча, Алан Бадоєв, Андрій Бідняков та багато інших.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що співачка MamaRika випустила зворушливий кліп «Сину».

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