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Україна

«Помстимося!» — у бою з рашистами загинув легендарний льотчик Ігор Бедзай

20:15 9 травня 2022
полковник Ігор Бедзай

7 травня у бою з рашистами загинув один з найкращих льотчиків України, заступник командувача ВМС ЗСУ з авіації полковник Ігор Бедзай. Про це повідомив голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

«Ігор Бедзай — заступник командувача ВМС з авіації. Більш відомий як колишній командир 10-ї Морської авіаційної бригади з Новофедорівки, поблизу Сак, Криму. У 2014 році полковник Бедзай чи не єдиний з усього командування флоту, хто проявив лідерство та рішучість: допоки всі чекали на міфічні „накази з Києва“, він організував особовий склад, підготував техніку та на очах окупантів перегнав усю справну авіацію на континентальну частину України, — повідомив Тарас Чмут. - А наступного дня повторив це з тим, що не змогло полетіти першого дня. Фактично завдяки лідерству Ігоря Володимировича ми зберегли Морську авіацію. Загинув він під час виконання бойового завдання у складі екіпажу морського вертольоту Мі-14 від ракети російського винищувача. Загинув у небі, яке любив і боронив. Сподіваюся, найближчим часом Володимир Зеленський надасть звання Героя України вже назавжди полковнику Ігорю Володимировичу Бедзаю. Помстимося».

Де саме загинув офіцер, поки що не розповідають. Проте напередодні стало відомо про запеклі повітряні бої в районі острова Зміїний.

Раніше повідомлялося, що під час повітряного бою з переважаючими силами російських загарбників «пішов у небо» майор Степан Тарабалка. Льотчик на МіГ-29 боровся з нелюдами, яких кремль відправив бомбардувати мирні міста. За захист повітряного простору, доблесть та відвагу майору Степану Тарабалці присвоєно звання «Герой України» (посмертно).

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