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Погода

Холодний атмосферний фронт просувається на південь: синоптик розповіла, коли після заморозків Україну нагріє до +28

17:14 9 травня 2022
Холодний атмосферний фронт просувається на південь: синоптик розповіла, коли після заморозків Україну нагріє до +28

Атмосферний фронт, який накрив Україну на початку травня, вже просувається на південь, і вже 10 травня більша частина регіонів опиниться у його тилу — тому цього дня переважатиме суха сонячна погода. Такий прогноз у мережі оприлюднила синоптик Наталка Діденко.

Виключення, за її словами, становитиме лише північний схід — Сумщина, Полтавщина, Харківщина, а надвечір — і весь схід України, де очікується невеликий дощ. Також може дощити в Карпатах та на Закарпатті.

Температура повітря найближчої ночі буде невисокою, +3+7 градусів, навіть подекуди можливі заморозки на грунті. Вдень же 10 травня потепліє до +15-+19 градусів, а на Закарпатті та на півдні Одеської області — і до +18-+22 градусів. Свіжішим очікується завтра повітря в Луганській, Харківській, Сумській, Полтавській областях, +12+15 градусів.

У Києві 10 травня буде переважно сухим, свіжим і вітряним. Вночі термометри покажуть +5 градусів, на околицях можливі й невеликі заморозки, а вдень потепліє до +15 градусів.

А в четвер, 11 травня, в Україні очікується майже спека, — +20+28 градусів.

Нагадаємо, відомі українські синоптики розповіли «ФАКТАМ», чи дійсно в середині травня слід чекати на різке похолодання.

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