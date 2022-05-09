Поки фейкова «влада» окупованого Криму продовжує обіцяти рекордний «туристичний сезон» із 7 мільйонами російських туристів, підконтрольний агресорові бізнес вже констатує крах рекреаційної галузі. Як заявив президент російського «Загальнонаціонального союзу індустрії гостинництва», рівень завантаження кримських готелів наразі становить 40%. І то лише за умов, якщо «буде відновлене авіасполучення».

«Саме зараз російські авіакомпанії „офіційно“ публічно скасовують протиправний продаж квитків до сімферопольського аеропорту на літо 2022 року, — констатують в Асоціації реінтеграції Криму. — Відповідно це призведе до скасування більшості раніше заброньованих місць відпочинку, адже їх зазвичай завчасно викупають регіональні та дрібні туристичні оператори. Крім того, для усіх тепер стало явним те, що ми спрогнозували ще у березні: фізична неспроможність збільшення протиправного пасажирського залізничного сполучення росії з Кримом, яке, як з жахом заявляють російські бізнесмени, може завозити до півострову „лише п’ятсот москвичів на добу“. То ж характерними стають заяви окупантів про „поновлення залізничного сполучення“ між Кримом та Херсоном, адже кримські готелі дійсно можуть отримати звідти багато тисяч постояльців, насамперед — у вигляді поранених вояків російської армії».

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