У США застрелено титулованого баскетболіста

У штаті Флорида (США) сталася трагедія — внаслідок стрілянини на вулиці загинув 31-річний баскетболіст Едріан Пейн.

Як повідомив журналіст Кріс Соларі у своїх соціальних мережах, після фатального пострілу спортсмена доправили до лікарні, але врятувати Едріана медикам не вдалося. При цьому 29-річний Лоуренс Доріті, який застрелив Пейна, не став ховатися з місця злочину та залишився співпрацювати з поліцією, після чого був доставлений у відділок в якості обвинуваченого у навмисному вбивстві.

Зазначимо, що у 2014 році Едріан був обраний «Атлантою» на драфті НБА, після чого протягом чотирьох років грав у найсильнішій лізі світу, провівши загалом понад сотню матчів за «Атланту», «Міннесоту» та «Орландо». У 2018-му залишив США та виступав у Європі, ставши чемпіоном Греції у складі «Панатінаїкоса» та вигравши чемпіонат Франції з «АСВЕЛ Віллербанн». Останнім клубом Пейна був литовський «Ювентус», куди американець перейшов у грудні минулого року, але через кілька місяців, у середині лютого 2022-го, контракт із ним було розірвано.

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