31.76 / 32.32 33.36 / 34.12
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

У США застрелено титулованого баскетболіста

22:15 9 травня 2022
Едріан Пейн

У штаті Флорида (США) сталася трагедія — внаслідок стрілянини на вулиці загинув 31-річний баскетболіст Едріан Пейн.

Як повідомив журналіст Кріс Соларі у своїх соціальних мережах, після фатального пострілу спортсмена доправили до лікарні, але врятувати Едріана медикам не вдалося. При цьому 29-річний Лоуренс Доріті, який застрелив Пейна, не став ховатися з місця злочину та залишився співпрацювати з поліцією, після чого був доставлений у відділок в якості обвинуваченого у навмисному вбивстві.

Зазначимо, що у 2014 році Едріан був обраний «Атлантою» на драфті НБА, після чого протягом чотирьох років грав у найсильнішій лізі світу, провівши загалом понад сотню матчів за «Атланту», «Міннесоту» та «Орландо». У 2018-му залишив США та виступав у Європі, ставши чемпіоном Греції у складі «Панатінаїкоса» та вигравши чемпіонат Франції з «АСВЕЛ Віллербанн». Останнім клубом Пейна був литовський «Ювентус», куди американець перейшов у грудні минулого року, але через кілька місяців, у середині лютого 2022-го, контракт із ним було розірвано.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий боксер-чемпіон Роберт Істер-молодший, відбиваючись від грабіжників, вижив після трьох вогнепальних поранень.

360

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Додайте кілька крапель і збирайте огірки на ділянці тоннами: чим корисні йод та зеленка на дачі (відео)

Додайте кілька крапель і збирайте огірки на ділянці тоннами: названі «два секретні компоненти» для дачі (відео)

Підгодуйте кущі смородини цим у травні, і потім роздаватимете ягоди всім підряд&nbsp;— урожаєм завалює (відео)

Підгодуйте кущі смородини цим у травні, і потім роздаватимете ягоди всім підряд — урожаєм завалює (відео)

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

Розсада

Еліксир для вашої розсади: використовуйте ці 4 безкоштовні компоненти, і врожай помідорів на дачі буде просто фантастичним (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.