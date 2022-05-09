Український паралімпійський чемпіон Ріо-2016 і Токіо-2020 помер у 33 роки

Багаторазовий чемпіон та призер міжнародних змагань, чемпіон Паралімпіади-2016 у Ріо та Токіо-2020 з плавання Денис Дубров помер у 33 роки.

Про це повідомила Федерація плавання Дніпра на своїй сторінці у Facebook. Причина смерті не вказуються.

«Федерація плавання міста Дніпро висловлює глибокі співчуття сім'ї та близьким, всьому плавальному співтовариству нашої країни. У віці 33 років помер відомий український плавець Денис Дубров», — йдеться у повідомленні.

Майстер спорту міжнародного класу Денис Дубров — чемпіон та призер літніх Паралімпіад. Виступаючи в класі S10, а потім S8 (до нього відносяться спортсмени з ампутованими кінцівками або мають церебральний параліч), він виграв вісім нагород на Іграх-2016 у Ріо (три золоті, три срібні та дві бронзові), а також три медалі — у Токіо-2020 (одне «золото» та дві «бронзи»). Також Денис був дворазовим чемпіоном світу серед паралімпійців та чотириразовим чемпіоном Європи.

Окрім цього, Дубров — чинний рекордсмен України на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. У 2016 році плавець був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер український чемпіон Європи та призер Олімпійських ігор.

Фото facebook.com/swimdnepr

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