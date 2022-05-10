Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив про загибель у Запорізькій області народного депутата України кількох скликань Давида Жванії.

За його інформацією, той загинув у «сірій зоні» під час обстрілу: «За інформацією нашого джерела, екснардеп загинув від артилерійського вогню біля блокпосту окупантів у районі села Новопокровка Запорізької області. Також відомо, що Жванія мав російське громадянство і був неофіційним представником «Росатома». У цій історії запитань більше, ніж відповідей. Особливо про те, що він робив у «сірій зоні».

Як пише телеграм-канал «Закарпаття», артилерійський снаряд поцілив у машину Volkswagen, в якій знаходився Жванія та пасажир. Чоловік 1972 року народження вижив. Тіло Жванії, за попередніми даними, знаходиться на тимчасово окупованій території.

Повідомив про смерть Давида Жванії й екснардеп Ігор Мосійчук. За його словами, політик намагався виїхати на непідконтрольну Україні територію, де його зустрічали співробітники ФСБ. Вони, за твердженням Мосійчука, мали доставити Жванію до москви, а потім повернути в Україну.

«Кажуть, він був одним з ключових представників наших псевдоеліт, які бажають миру з кремлем шляхом здачі національних інтересів в обмін на право формування маріонеткового пропутинського уряду. Йдеться як про державну зраду, так і про спробу держперевороту на користь москви», — пише Мосійчук і називає ключові, на його думку, запитання у цій «детективній історії»: чи був артилерійський вогонь по квадрату, де рухався Жванія, випадковим, коли, як і в якому вигляді буде передано рідним та близьким його тіло, а також чи відомі українським спецслужбам імена спільників Жванії.

У Вікіпедії вже з'явилася інформація про смерть політика, хоча офіційного підтвердження наразі немає.

Давид Жванія — народний депутат Верховної Ради України IV-VII скликань, голова Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (2012−2014), з лютого по вересень 2005 — міністр з питань надзвичайних ситуацій України в уряді Юлії Тимошенко.

На парламентських виборах 2012 року був обраний як самовисуванець і безпартійний, став членом фракції Партії регіонів, а після розгону силовиками протестувальників на Євромайдані у ніч із 29 на 30 листопада 2013 року заявив про свій вихід з неї.

Нагадаємо, що 8 травня командування 97-го піхотного батальйону повідомило, що на Запорізькому напрямі російські окупанти застосували важку вогнеметну систему «Солнцепек», вдаривши по своїх позиціях.

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