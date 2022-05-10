«Перший обвинувальний акт щодо російського генерала»: в Україні судитимуть офіцера, який керував військами рф на півдні

Офіс генпрокурора України скерував до суду справу щодо російського генерал-майора Дениса Ляміна — командувача 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту ВМФ ЗС рф. Разом з іншими представниками військово-політичного керівництва рф у лютому 2022 року він брав участь у підготовці та організації широкомасштабного вторгнення в Україну з тимчасово окупованої території півострова Крим. Злочинцю інкримінують планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 КК України). Про це йдеться у тексті підозри, опублікованої на сайті Офісу генпрокурора.

«23 лютого 2022 року, коли Денис Лямін особисто перебував у місті Джанкой Автономної Республіки Крим, він віддав особовому складу підпорядкованих збройних підрозділів наказ на вторгнення в Україну. Після того організовував та контролював ведення бойових дій на території південних областей нашої держави. Генерал-майор армії рф використовував типові кремлівські наративи про начебто необхідність захисту російськомовних мешканців. Для мотивації він обіцяв підлеглим, що вони отримуватимуть збільшене грошове забезпечення — у розмірі додаткових трьох посадових окладів, а також по 100 доларів добових».

Поки що російського нелюда Ляміна ще не затримали, але це лише питання часу, і він максимально відповість за скоєне.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили під Херсоном командний пункт ворога з півсотнею офіцерів.

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