США не передають Україні розвіддані про генералів рф: західні військові експерти вражені майстерністю ЗСУ

Українська армія завдала цілої низки успішних точкових ударів, внаслідок чого було ліквідовано щонайменше 12 російських генералів. Ці цифри вражають західних військових експертів, пише американська газета The New York Times. Видання стверджує, що США забезпечили Київ оперативними даними розвідки, які допомогли визначити місцеперебування та знищити кількох із цих генералів.

За даними газети, американці сконцентрувалися на наданні українцям у режимі реального часу інформації про геолокацію та інші деталі російських пересувних командних пунктів (КП). Ці КП постійно змінюють дислокацію. Українські військові порівнюють ці відомості зі своїми розвідданими, включаючи перехоплені розмови російських військових, та організують удари по КП у той момент, коли там передбачається присутність найвищих офіцерів.

Американські офіційні особи, з якими розмовляли журналісти NYT, відмовилися детально описати, яким чином вони збирають інформацію. Проте вони повідомили, що спецслужби використовують дані як військових, так і комерційних супутників, щоб відстежувати пересування російських військ територією України.

Газета повідомляє, що інші країни НАТО також передають Києву розвідувальні дані про російські війська на українській землі в режимі реального часу.

Водночас речник Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон заявила авторам статті, що американська розвідка, передаючи дані Україні, не ставить завдання знищення російських генералів. Інформація передається для того, щоб українська армія могла ефективніше оборонятися.

Як зазначає NYT, не всі успішні удари по російських мобільних КП в Україні було здійснено з використанням американських даних. Наприклад, обстріл командного пункту в Ізюмі 30 квітня, в якому незадовго до цього був начальник генштабу збройних сил росії генерал Валерій Герасимов, був проведений без допомоги американських розвідданих. Про це розповіли виданню одразу кілька чиновників. США не надають розвіддані про найвищих представників військового керівництва росії, заявили вони.

Представники Пентагону відзначають, що російські генерали часто самі допомагають вирахувати їхнє місцеперебування, використовуючи для переговорів звичайні мобільні телефони та незахищені радіостанції.

«Це свідчить про їхню низьку дисципліну, брак досвіду, зарозумілість та нездатність оцінити можливості українців», — заявив газеті колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал у відставці Фредерік Бенджамін Ходжес.

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