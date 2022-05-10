Як отримати допомогу на поховання у разі смерті пенсіонера на окупованій території: пояснюють експерти

У разі смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується у розмірі його двомісячної пенсії — тим особам, які здійснили поховання. Про це повідомляє Запорізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

«Якщо померла особа була „військовим“ пенсіонером, то особі, яка здійснила поховання, виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави. Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до діючого сервісного центру Пенсійного фонду України. Необхідно подати такі документи: документ що посвідчує особу заявника, заяву про виплату допомоги на поховання, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера. Звертатися за виплатою допомоги на поховання можна за умови відсутності загрози життю та здоров'ю. Отже, за допомогою ви можете звернутися за місцем знаходження».

Строк звернення по допомогу на поховання пенсіонера не обмежується. Для зміни способу виплати з пошти на банк необхідно відкрити рахунок в обраному уповноваженому банку та подати відповідну заяву до сервісного центру Головного управління Пенсійного фонду України.

«Заяву можливо подати як особисто, так і через уповноважений банк. Заяву про зміну способу виплати пенсії можна також подати до органу Пенсійного фонду України в електронній формі через вебпортал електронних послуг. Одержувачу необхідно зайти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). В розділі «Щодо пенсійного забезпечення» перейти до підрозділу «Внесення змін до пенсійної справи», де необхідно обрати вкладку «Заява на зміну способу виплати пенсії». Заповнити усі обов'язкові поля та прикріпити сканкопії документів: паспорт, ідентифікаційний код, заяву з реквізитами з банківської установи — в разі переходу на банк. Анкету-заяву підписати за допомогою КЕП та надіслати до Пенсійного фонду. Результати опрацювання звернення (зміни способу виплати) будуть відображені в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України у вкладці «Мої повідомлення».

Раніше юрист пояснив, як мобілізованим в Україні не втратити своє робоче місце.

103

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter