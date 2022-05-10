Щороку мільйону українців виплачуватимуть матеріальну допомогу: хто на яку суму зможе розраховувати

В Україні, де підвищили пенсії членам сімей загиблих військовослужбовців, ухвалили рішення про щорічну виплату разової грошової допомоги майже мільйону ветеранів війни та жертвам нацистських переслідувань



«Уряд ухвалив рішення, що забезпечує виплату щорічної разової грошової допомоги майже мільйону осіб відповідно до Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту“ та „Про жертви нацистських переслідувань“ в умовах воєнного стану», — повідомили у Мінсоцполітики.

Зазначається, що виплати в умовах військового стану здійснюватимуться з дотриманням заходів безпеки щодо інформації про одержувачів. Гроші почнуть виплачувати, починаючи з червня, у спосіб, яким виплати здійснювалися минулого року для кожної категорії одержувачів.

Як уточнює «НВ», право на отримання грошової допомоги у встановленому розмірі мають громадяни наступних категорій:

1. Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) ув'язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин:

4421 грн — І група;

3906 грн — ІІ група;

3391 грн — ІІІ група;

2. 1491 грн — учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) ув'язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, що народилися у зазначених місцях примусового;

3. 4421 грн — особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

4. 966 грн — члени сімей загиблих та дружини (чоловіка) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіка) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин, які не одружилися вдруге;

5. 966 грн — члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України;

6. 612 грн — учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання, особи, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.

Раніше в Пенсійному фонді України розповіли, як людям, яким було нараховано пенсію, проте вони її не могли забрати понад півроку, отримати всю належну їм суму.

Фото Pixabay

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