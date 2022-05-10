Ексглава МЗС Британії закликає розглянути ідею винесення погроз рф про ядерну зброю на ГА ООН

Ініціатива про винесення на Генеральну Асамблею ООН загроз росії застосувати ядерну зброю заслуговує на серйозний розгляд. Таку заяву зробив член Палати Лордів британського парламенту, ексміністр закордонних справ Великої Британії Девід Оуен.

«Я хочу засвідчити свою повну підтримку політики уряду Великої Британії щодо України. Щодо пропозиції винести погрози росії про застосування ядерної зброї на Генеральну Асамблею ООН, то вона заслуговує на серйозний розгляд, і я впевнений, що саме так це питання і розглядається», — заявив лорд Оуен.

«Політика щодо такої вкрай небезпечної теми, як застосування або незастосування ядерної зброї, цілком обґрунтовано проводиться урядами самостійно, і реалізується після секретних консультацій з урядами наших союзників щодо НАТО, зокрема, двох інших ядерних держав — Франції та США. Такий підхід стосується і публічних заяв у Раді Безпеки та заяв на Генеральній Асамблеї ООН, також він застосовується у питаннях тактики голосувань та узгодження текстів резолюцій. Тут йдеться про самодисципліну і такий підхід був визнаний і підтриманий моїми колегами в Палаті Громад та Палаті Лордів, коли я обіймав посаду міністра закордонних справ Великобританії у 1977−1979 роках, безпосередньо проводячи переговори з президентом Брежнєвим у Москві та головою МЗС Громико з питань ядерної політики», — зазначив ексміністр закордонних справ Великої Британії.

Нагадаємо, 5 квітня під час неформального спілкування з представниками дипломатичного корпусу країн СНД російський міністр закордонних справ сергій лавров знову висловився про можливе застосування ядерної зброї, не виключивши такої можливості.

Також раніше президент Володимир Зеленський попередив, що світові потрібно бути готовим і готуватись до ядерного удару агресора.

В ефірі телеканалу «росія 1» російська пропагандистка Ольга Скабеєва та депутат Держдуми від фракції ЛДПР Олексій Журавльов міркували, за скільки секунд міжконтинентальна балістична ракета «Сармат» долетить до столиць Великобританії, Німеччини та Франції, які постачають зброю Україні.

Раніше пропозицію про те, що Генасамблея ООН має негайно ухвалити резолюцію про те, що ядерний удар рф по Україні стане оголошенням війни людству, висунув керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна — НАТО Олександр Данилюк. За його словами, у відповідь на підтвердження намірів щодо застосування ядерної зброї проти України росія має бути виключена зі складу Ради Безпеки ООН

А голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхельсон заявив, що вже самі думки щодо застосування ядерної зброї є порушенням ключових принципів, на яких заснована Організація Об'єднаних Націй. За його словами, є ціла низка причин, через які членство росії в ООН має бути зупинено.

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