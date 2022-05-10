З георгіївською стрічкою на піджаку: нардеп Євген Балицький служить в окупантів губернатором Запорізької області

Давня мрія мелітопольського сепаратиста, депутата Запорізької обласної ради від опозиційного блоку Євгена Балицького, здійснилася. Окупаційна влада рф за «правильну службу» нагородила його високою посадою: призначила начальником військово-цивільної адміністрації Запорізької області. Усю область окупантам захопити не вдалося і, певно, не вдасться. Але, як кажуть у народі, «дурень думкою багатіє». Про це повідомляє видання «РІА-Мелітополь».

«Новоспечений „губернатор“ області вже навіть встиг провести першу пресконференцію для журналістів росії, Індії, Бразилії тощо. Постарілий, неголений і змарнілий, але з георгіївською стрічкою на піджаку, Євген Балицький, як і 20 років тому, стоячи перед мелітопольським електоратом, мовив, як „діди воювали“ і як він відновлює промисловість у місті».

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Відомо, що клан Балицьких має військове коріння. Два сини місцевого «авторитетного» підприємця Віталія Балицького, Олег та Євген, були військовими льотчиками та потім пішли у сімейний бізнес, який з початку ХХІ сторіччя контролював у Мелітополі пивзавод, підприємство «Автогідроагрегат», автобазу та низку інших фірм та крамниць, об’єднаних в групу з характерною назвою «Україна — Південний Схід».

«Пенсіонер Віталій Балицький поступово відійшов від справ, а його син Олег був убитий у Мелітополі у 2013 році, що «за зручним збігом обставин» надало Євгену Балицькому повний особистий контроль над фінансами свого клану, які можна використовувати на користь агресора. Раніше за нез’ясованих обставин, нібито «в автомобільній катастрофі», загинув і син Олега Балицького, — розповідають в Асоціації реінтеграції Криму. — «Зачистивши» собі бізнес від конкурентів серед власного клану, Євген у 2015 році був переобраним народним депутатом від проросійського «Опозиційного блоку» та у своїй діяльності був координованим олігархом-втікачем Сергієм Курченком. У цій ролі він періодично відвідував окупований Крим та робив проросійські заяви, через що став фігурантом кримінальних проваджень, при цьому син Євгена у 2015 році святкував власне весілля на яхті в окупованій Балаклаві. Євген Балицький у 2017−2019 роках навіть проводив у Мелітополі проросійські заходи на кшталт сумнозвісного «безсмертного полку».

Призначення агресором на злочинну роль фейкового «губернатора» саме мелітопольця Балицького свідчить про розуміння окупантами нереальності своїх протиправних планів із захоплення міста Запоріжжя. При цьому Євген Балицький, з його очевидною причетністю до загибелі родини власного брата, став для загарбників дуже зручною маріонеткою".

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованих районах Запорізької області рашисти продовжують «призначати» на посади місцевих зрадників. Зокрема, директорці мелітопольського коледжу повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

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