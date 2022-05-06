Бригади російських мародерів захопили та розграбували підприємства Запорізької області

Щодня стає відомо про нові факти масового мародерства окупантів на півдні Запорізької області. Російські загарбники спільно із колишнім місцевим депутатом Олегом Дунаєвим захопили та розграбували у Мелітополі підприємство «Біол», яке було провідним виробником литого посуду з алюмінію та чавуну. З іншого мелітопольського підприємства окупанти викрали та вивезли через Крим до Чечні 27 одиниць сільськогосподарської техніки вартістю 5 мільйонів доларів. Також у місті припинив функціонування пивзавод.

«Бригади мародерів у погонах окупантів наразі розселилися в захоплених ними готелях та приватних будинках Мелітополя, а також на території підприємств міста, їм допомагають два десятки «казаків», набраних загарбниками насамперед із загально кримінального елементу, — повідомляють експерти Асоціації реінтеграції Криму. — Протиправно проголошена окупантами фейковим «мером» Мелітополю колаборантка Галина Данильченко заявляє про перспективу фінансування злочинної «адміністрації» мародерів з «російського федерального бюджету». Фейковий «керманич міста» злочинно обіцяє заведення окупантами «відділення» «ЦМРБанку» та запуск якоїсь «платіжної системи», але через «декілька тижнів». Окупанти злочинно запровадили у Мелітополі «російський інтернет» та «телемовлення» і планують протиправно відключати українські мобільні мережі. При цьому колаборанткою Данильченко констатується що у місті «промислові підприємства практично усі зупинені», та що загарбниками готується злочинна «інвентаризація» виробничих потужностей міста, які «охороняються військовими» агресора та водночас «росгвардією».

Ще одним «здобутком» окупантів став міський ринок, де колаборантами встановлено суто бандитські схеми хазяйнування. Фактично «вершиною» їх «управлінських здібностей» наразі став банальний перепродаж на свою користь товарів, що неправомірно завозяться в регіон з окупованого Криму.

Нагадаємо, що нещодавно окупанти вивезли з Маріуполя апарати ШВЛ, які вкрай потрібні при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів.

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