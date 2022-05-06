Зрадники та корупціонери знайшли собі місце в рашистській окупаційній «владі»

У тимчасово окупованих районах Запорізької області рашисти продовжують «призначати» на посади місцевих зрадників. Зокрема, директорці мелітопольського коледжу повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

«Вона схиляла освітян Мелітополя до організації навчального процесу за програмою країни-агресора. Підозрювана добровільно надала згоду очолити незаконно створений на окупованій території орган освіти. На підтримання незаконної влади військової адміністрації рф „псевдоначальниця“ вимагала від освітян окупованого міста організувати навчальний процес за програмою країни-агресора, — повідомляють Сили оборони Запорізького краю. — Окупанти незаконно призначили нового директора Бердянського геріатричного пансіонату. Ним став Володимир Мілакумов. Раніше він вже керував цим комунальним підприємством, однак зарекомендував себе не найкращим чином. Під час однієї з перевірок пансіонату комісія виявила факти нецільового використання бюджетних коштів та відсторонила Мілакумова від посади».

Тепер же колаборант, за даними військових, пішов на співпрацю з російськими військовими й таким чином повернув собі статус директора.

Раніше повідомлялося, що бригади російських мародерів захопили та розграбували підприємства Запорізької області.

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