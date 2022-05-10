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Проїзд у комунальному транспорті Києва знову стане платним: Кличко назвав вартість

20:07 10 травня 2022
Автобуси

У Києві, де з початком широкомасштабної агресії росії скасували платню за поїздки у громадському транспорті, планують відновини платний проїзд.

Як повідомляє «Українська правда», про це в ефірі національного телемарафону заявив мер столиці Віталій Кличко.

«Ми розуміємо, що велика кількість зараз енергоносіїв, які нам необхідні: і електроенергія, і заробітна платня нашим комунальним підприємствам, працівникам, і можу сказати чесно, місто не потягне, тому що бюджет має наповнюватися, і ми вже переходимо до платного проїзду громадським транспортом», — зазначив він.

За словами міського голови, платню за проїзд не підвищуватимуть — вона залишиться на рівні 8 гривень за поїздку. Втім, він не повідомив, коли саме буде ухвалено рішення щодо повернення оплати за проїзд громадським транспортом.

Раніше у Київській міській раді було зареєстровано проєкт рішення, згідно з яким платний проїзд пропонували відновити з з 16 травня.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв про підготовку законопроектів, якими передбчається, що тарифи на комуналку протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення не підвщуватимуть.

Фото Київпастранс

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