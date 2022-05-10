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Кабмін готує нові закони про оплату комуналки в умовах війни: Шмигаль зробив заяву

19:49 10 травня 2022
Комуналка

В Україні, де тарифи на газ «заморозили» до 30 вересня 2022 року, планують запровадити мораторій на підвищення комуналки до кінця воєнного стану та на шість місяців після його завершення.

Як повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд подасть у Верховну Раду відповідні законопроекти. За його словами, тарифи на газ та його розподіл, на тепло та гарячу воду не зростатимуть. «У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не актуальне», — додав він.

Нагадаємо, що раніше планувалося, що з травня 2022 року обчислення обсягів спожитого газу для споживачів будуть вести не в кубометрах, а у кіловат-годинах. Проте нововведення було відкладено до закінчення дії військового стану.

Фото Pixabay

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