Безкоштовні табори для українських дітей організовані у Польщі: що треба знати

Щороку місто Краків організує літній відпочинок для дітей і молоді з особливими потребами. Цього року у літні табори місто планує долучити і дітей, які прибули до Кракова з охопленої війною України. Про це повідомляє видання «Krakow.pl».

«У рамках таких літніх таборів від 8.00 до 16.00 будуть організовані активізуючі заняття для дітей, спортивні заняття, ігри, харчування, медична опіка, транспорт з і до визначених пунктів збору, а все це відбуватиметься під наглядом досвідчених опікунів», — сказано у повідомленні.

Відомо, що приймання заяв від біженців з України триватиме до 20 травня:

«Подавати їх слід на e-mail: [email protected]l. У заявці потрібно вказати ім’я і прізвище дитини, ім’я і прізвище батьків чи опікунів, інформацію про місце проживання, про посвідчення для осіб з інвалідністю або заяву про інвалідність, вид інвалідності дитини, бажаний термін участі в літньому таборі (беручи до уваги, що заїзд триватиме 5 або 10 днів — кожен заїзд починається у понеділок і закінчується у п’ятницю)».

232

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter